46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından evleri yıkılan ya da hasar alan vatandaşlar için yapılan deprem konutlarının inşasında sona gelindi. Yakın zaman içince kura çekimi yapılacak ardından da anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman?

46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 1

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. İşte, 46 bin deprem konutunun kura çekimi hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 2

KAHRAMANMARAŞ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 1 Şubat'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağını, 6 Şubat'ta ise konutların anahtar teslimlerinin başlayacağını bildirdi.

46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta? - 3

KURA ÇEKİM SAATİ

6 bin deprem konutu kura çekimi 1 Şubat saat 16.00'da başlayacak.

6 Şubat 2024 tarihinden itibaren de anahtar teslimine başlanılacak.

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