46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından evleri yıkılan ya da hasar alan vatandaşlar için yapılan deprem konutlarının inşasında sona gelindi. Yakın zaman içince kura çekimi yapılacak ardından da anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek. Peki, 46 bin deprem konutunun kura çekimi ne zaman?
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 46 bin deprem konutunun kura çekiminin yapılacağı tarih belli oldu. İşte, 46 bin deprem konutunun kura çekimi hakkında bilgiler...