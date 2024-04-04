46 yıllık muhtar 31 Mart’ta kaybetti: Nasip değilmiş

“GARANTİ GÖRÜYORDUK AMA NASİP DEĞİLMİŞ”

Seçimi kaybeden Eyiler, muhtarlık binasındaki kişisel eşyalarını toplamaya başladı. Yıllardır muhtarlık yaptığı için mutlu olduğunu belirten Eyiler, “Seçimi garanti görüyorduk ama nasip değilmiş. Hayırlısı olsun. İnşallah iyi çalışır. Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim. Ben kendim temizlerdim büstü, onun temizliğini eksik etmemeli. Çiçeklerime de iyi baksın. Bundan sonra yine mahalleyi bisikletle gezeceğim.” diye konuştu.

Mahallelinin, “Bir sorun olunca yine seni ararız” dediğini de anlatan Eyiler, “Eşim zaten istemiyordu. Kaybettiğime o sevindi. Ben artık bundan sonra mahallede, evimde kendi işlerimle ilgilenirim.” dedi.

Mahallede yaşayan Şahinler Kılınç da “Üzüldüm. Kaç senenin alışılmışlığı var. Nurettin Amca’nın oturduğu yerde oturuyorum, ben de şaşırdım, duyunca.” diye konuştu.