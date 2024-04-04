46 yıllık muhtar 31 Mart’ta kaybetti: Nasip değilmiş
Antalya’da 46 yıl muhtarlık yapan Mehmet Nurettin Eyiler, 31 Mart’taki seçimi kaybetti. Seçimi kaybetmesine eşinin sevindiğini söyleyen Eyiler, “Seçimi garanti görüyorduk ama nasip değilmiş. Yeni muhtarın Atatürk büstüne ve çiçeklerime iyi bakmasını isterim.” dedi.
Muratpaşa ilçesindeki Yeşilbahçe Mahallesi Muhtarı Mehmet Nurettin Eyiler, mahallede “muhtar dede” olarak biliniyor.Muhtarlığa 39 yaşında başlayan Eyiler, bu görevi üst üste hiç ara vermeden 46 yıl yaptı.