49 kişiye mezar olan apartmanda kolonun hiç yapılmadığı ortaya çıktı

"KOLON HİÇ YAPILMADI"

Raporu yorumlayan Avukat Mehmet Aykut Başderici, Dosya kapsamında 4 sanık olduğunu ve bu sanıklardan 2'si tutuklu müteahhit, diğer 2 sanığın bir tanesi şantiye şefi ve diğerinin mimar olduğunu vurguladı.

Binada alttaki işletmelerin kolon kestiğine dair iddialar bulunduğundan söz eden Başderici, "Bu iddialarla ilgili savcılık bir soruşturma yürüttü. Soruşturmanın neticesinde savcılık burada bir kolonun kesilmediğini, mimari projeyle, statik proje arasında aykırılıklar olduğunu daha doğrusu mimari projede bulunan fakat statik projede bulunmayan bir kolon tespit ettiklerini iddianamede düzenledi." dedi.

"Aslında kesildiği iddia edilen kolon hiç yapılmadı. Yani o kolonun orada eksik bir şekilde bulunduğu anlamına gelmekte, bununla ilgili yapılan yargılamada, ilk duruşmada tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi." diyen Başderici, "Aynı zamanda ev hapsi olan bir sanığın da ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmiştir.” dedi.