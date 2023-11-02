49 kişiye mezar olan apartmanda kolonun hiç yapılmadığı ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep'teki Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Emre Apartmanının projesinde yer alan temeldeki kolonun hiç yapılmadığı anlaşıldı.
Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma sürüyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazı altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Emre Apartmanı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianamede statik projesinde yer alan kolonun gerçekte yapılmadığı soruşturma raporunda yer aldı.