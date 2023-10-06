4’ü öğrenci 5 kişiyi ölüme götüren ihmaller (Uyuşturucu madde etkisindeki şoför, frene hiç basmamış)

“DENETİM EKSİKLİĞİ SORUMLULUĞU OKUL İDARESİNDE”

Kazaya karışan servisi yolcu olarak kullanmakta olan K.Y.’nin verdiği ifadede; kazadan bir haftalık süreçte aracın sürücülüğünü Mehmet Özdemir’in yaptığı, araçtan anormal bir şekilde hava kaçırma sesi geldiğini, Mehmet Özdemir’i uyardığını, Özdemir’in ise önüne bir aracın çıkması sonucu aniden fren yaptıktan sonra bu şekilde hava kaçırma sesinin geldiğini söylediği ifadeleri rapora girdi.

Aracın götürüldüğü tamirci O.A. olay günü Mehmet Özdemir’in dükkanına geldiğinde hava kaçağı olduğunu söylediği ancak fren arızasına ilişkin kendisine bir şey söylemediğini ifade etti.

Servis şirketi ile okul yönetimi arasındaki protokolle aracı konumda olan S.D. ise aracın sürücüsünün Mehmet Özdemir olduğunu yoğunluktan fark edemediğini söyledi.

Kazadan kısa zaman önce bu durumu fark ettiğini belirten S.D., Özdemir’den gerekli evrakı istediğini ancak takibini yapamadığını ifade etti, ayrıca aracın öğrenci servisi olarak kullanılamayacağını bilmediğini söyledi.

Bu konudaki denetim eksikliği sorumluluğunun okul idaresinde olduğu bilirkişi tarafından belirtildi.