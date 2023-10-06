4’ü öğrenci 5 kişiyi ölüme götüren ihmaller (Uyuşturucu madde etkisindeki şoför, frene hiç basmamış)
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin Adli Tıp ve bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, sürücü Mehmet Özdemir’in uyuşturucu madde etkisinde olduğu, aracın teknik ve güvenlik donanımlarının yetersiz olduğu, bakımlarının zamanında yapılmadığı gibi birçok ihmal olduğu yer aldı. Kazayı inceleyen bilirkişinin raporunda ise, şoför Özdemir'in kaza öncesinde fren pedalını hiç kullanmadığı tespiti dikkat çekti. Kazada, servisin bağlı olduğu şirket ve sürücüsünün yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı da okul yönetimiyle birlikte kusurlu bulundu.
Gebze’de 9 Kasım 2021’de meydana gelen ve 4’ü öğrenci 5 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazada ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı.
Adli Tıp Kurumu tarafından kazaya ilişkin hazırlanan raporda; kazayı yapan minibüsün 2004 model olduğu ancak kilometre sayacının sıfırlandığı, 2019 yılında yapılan muayenesinde 700 bin kilometrenin üzerinde olduğu tespitine yer verildi.
Kazanın meydana geldiği noktadan 1 kilometre ortalama yüzde 6 iniş eğimli caddede sürücünün seyir halinde olduğu, aracın fren mekanizmasının tam işlevsel olmaması nedeniyle aracın hızlandığı belirtildi.
Raporda, sürücünün direksiyon manevrasında hız, yaya ve diğer trafik unsurlarının bileşimi ile başarısız olduğu yer aldı.