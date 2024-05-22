5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış
Yalova'da kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada eşi Erdal Sözer'in olay günü araç kiralayıp anlaşmazlık yaşadığı eşi ile lokantada yemek yedikleri ardından kayalıklara gittikleri ortaya çıktı. Katil eşin, cinayetten önce "Bir kişi nasıl itilir?", "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını da belirlendi.
Yalova'da ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri eşi Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi.