5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış

Yalova'da kayalıklardan itilerek düşen Semiha Sözer'in ölümüne ilişkin soruşturmada eşi Erdal Sözer'in olay günü araç kiralayıp anlaşmazlık yaşadığı eşi ile lokantada yemek yedikleri ardından kayalıklara gittikleri ortaya çıktı. Katil eşin, cinayetten önce "Bir kişi nasıl itilir?", "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını da belirlendi.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 1

Yalova'da ocak ayında cinayete kurban giden Semiha Sözer cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri eşi Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi.

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5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 2

Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 3

Jandarma, savcılık izni sonrası Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı.

İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 4

İTİLMEK SURETİYLE DÜŞMÜŞ

Kadın cinayetleri konusunda titiz çalışma yapan jandarma, Erdal Sözer'in teknik ve fiziki takibini sürdürürken ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 5

Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 6

ARAMA MOTORUNDA ÖLDÜRMEKLE İLGİLİ ARAMA YAPMIŞ

Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, "Bir kişi nasıl itilir?" "Bir kişi nasıl atılır?" gibi bilgileri araştırdığını belirledi.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 7

Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti.

5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış - 8

Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti.

Şüpheler ışığında 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınan Erdal Sözer, sorgusunda eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. İşlemleri sonrası Sözer, tutuklandı.

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