5 ay sonra gelen adalet: Semiha'yı kayalıklar itmeden önce "Bir kişi nasıl itilir?" diye araştırmış

Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu.