5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 bin liralık emekli ikramiyesi çalışmayan milyonlarca emekli ve hak sahibinin hesabına yattı. Bir defaya mahsus verilen bu ikramiyeden çalışan emekli vatandaşlar ise yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de istifade edeceğini açıklamıştı. Peki, çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" demişti. İşte, emeklilere 5 bin lira ikramiyesi ödemesinde son durum...