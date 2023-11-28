5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel 5 bin liralık emekli ikramiyesi çalışmayan milyonlarca emekli ve hak sahibinin hesabına yattı. Bir defaya mahsus verilen bu ikramiyeden çalışan emekli vatandaşlar ise yararlanamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu ikramiyeden çalışan emeklilerin de istifade edeceğini açıklamıştı. Peki, çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak?

5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" demişti. İşte, emeklilere 5 bin lira ikramiyesi ödemesinde son durum...

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5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 2

ÖNERGE MECLİS'E GÖNDERİLDİ

Emekli olup fiilen çalışmaya devam etmeyen emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile tek seferlik verilecek ikramiyeden kapsam dışında tutulan emeklilerin de faydalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne ihdas maddesi olarak eklenmesi için hazırlanan önerge AK Parti Grubuna gönderildi.

5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 3

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

5 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışanlara emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? - 4

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

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