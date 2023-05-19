5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Batı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının azalacağı, kuzey iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. MGM tarafından 5 il için turuncu, 16 il için ise sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 1

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Hakkari çevreleri ile Antalya’nın iç, Isparta, Burdur ve Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 2

Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 3

5 İL İÇİN TURUNCU, 16 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteorolojiden 5 il için turuncu kodlu toz taşınımı uyarısı yapılırken, 16 il için 'sarı' kodlu kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. 

MGM'den yapılan uyarıda, Ankara, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, 
Kırşehir, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Batman ve 
Şırnak'ta vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. 

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 4

METEOROLOJİDEN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde gece saatlerinden itibaren Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı etkili oluyor.

Toz taşınımının Mardin'in doğusu, Siirt, Batman, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bugün ve cumartesi de etkili olması beklenen toz taşınımı ile bölgede görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, kuvvetli güney yönlü rüzgar, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Trakya’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 7

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın iç, Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 8

İÇ ANADOLU'DA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 9

19 MAYIS 2023 CUMA HAVA DURUMU

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 10

20 MAYIS 2023 CUMARTESİ HAVA DURUMU

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 11

21 MAYIS 2023 PAZAR HAVA DURUMU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 12

22 MAYIS 2023 PAZARTESİ HAVA DURUMU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

5 il için turuncu, 16 il için sarı kodlu uyarı: Toz taşınımı ve kuvvetli yağışlara dikkat (19 Mayıs 2023 hava durumu) - 13

23 MAYIS 2023 SALI HAVA DURUMU

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