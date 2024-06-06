5 ilde 6,7 büyüklüğünde deprem tatbikatı
AFAD, Bursa’nın Gemlik ilçesi merkezli 5 ilde deprem tatbikatı düzenledi. Senaryo gereği, merkez üssü Gemlik olan Bursa, Kocaeli, Yalova, İstanbul ve Bilecik’i etkileyen 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem haberi üzerine Bursa AFAD Müdürlüğü’nde kriz merkezi oluşturuldu. 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşunun katıldığı tatbikatta, senaryo gereği yıkılan binalarda enkazda kalan yaralılar kurtarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bursa’nın Gemlik ilçesi merkezli deprem senaryosuyla 5 ilde tatbikat gerçekleştirildi.