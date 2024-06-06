5 ilde 6,7 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Demirtaş, kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 ilde tatbikata 39 kamu kurumu ve 15 sivil toplum kuruluşunun katıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde başlayan tatbikatın dayanışma içinde geçtiğini belirten Demirtaş, “Allah böyle bir felaketle bizi karşı karşıya bırakmasın ama olacaksa da bizim mutlaka bu işte hazır olmamız gerektiğini özellikle ifade ediyorum. Sorumluluklarımızın farkında olmamız lazım. Allah korusun böyle bir felaketle karşı karşıya kaldığımız zaman vatandaşlarımız devleti hemen yanında görmek istiyor.” diye konuştu.