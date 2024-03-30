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5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim

Konya’da kontrolünü kaybettiği otomobille otobüs durağına girip buradaki 4 kişiyle, eşi Bahriye Taşkın’ın ölümüne neden olan Bekir Taşkın, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ehliyeti olmayan sürücü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdiğini öne sürdü. Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim - 1

Konya’da 5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiğini iddia etti.

Kaza, 10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman Karayolu’nun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim - 2

Ehliyetsiz Bekir Taşkın’ın kontrolünü yitirdiği 42 J 2873 plakalı otomobil, otobüs durağına çarptı.

Bu sırada kent merkezine gitmek için durakta bekleyen Mordagül Tutgak, Elif Gül, Dudu Gül, Nergiz Gül ve otomobildeki Bekir Taşkın’ın eşi Bahriye Taşkın yaşamını yitirdi.

5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim - 3

Sürücü Taşkın ile kızı Ümmühan Taşkın, duraktaki Türkan Gül ve Sibel Özgürlü yaralandı.

Taşkın taburcu olurken, Gül ve Özgürlü’nün tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim - 4

Sürücü Bekir Taşkın da Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından perşembe günü taburcu oldu. Taşkın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliyeye sevk edilen Bekir Taşkın, ifadesinde, “Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Onun kontrolü için Konya Şehir Hastanesi’ne gidiyordum. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ehliyetim yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım.” dedi.

Bekir Taşkın çıkarıldığı mahkeme tarafından, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.
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