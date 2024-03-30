5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim
Konya’da kontrolünü kaybettiği otomobille otobüs durağına girip buradaki 4 kişiyle, eşi Bahriye Taşkın’ın ölümüne neden olan Bekir Taşkın, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ehliyeti olmayan sürücü, direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdiğini öne sürdü. Taşkın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Konya’da 5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiğini iddia etti.Kaza, 10 gün önce saat 09.30 sıralarında, Konya-Karaman Karayolu’nun 25’inci kilometresinde meydana geldi.