5 kişinin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü: Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim

Sürücü Bekir Taşkın da Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından perşembe günü taburcu oldu. Taşkın, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra dün adliyeye sevk edilen Bekir Taşkın, ifadesinde, “Eşimin kalp rahatsızlığı vardı. Onun kontrolü için Konya Şehir Hastanesi’ne gidiyordum. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirdim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ehliyetim yoktu. Olay nedeniyle çok pişmanım.” dedi.

Bekir Taşkın çıkarıldığı mahkeme tarafından, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.