5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi

İnternette sahte karavan ilanı yayarak, iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı. 5 milyon 500 bin lira vurgun yapan şüphelilerin vatandaşlardan aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplarına ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları tespit edildi.

5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi - 1

Kocaeli'de polis ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi - 2

Yaz aylarının gelmesini fırsata çeviren suç örgütü üyelerinin, e-ticaret ve ilan platformlarına sahte karavan ilanı verdikleri, ilana kanan vatandaşlarla kurulan çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişime geçtikleri, güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaptıkları belirlendi.

5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi - 3

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Müştekilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Bu yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş-çıkışı olduğu da bildirildi.

5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi - 4

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 farklı ilde 11 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

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