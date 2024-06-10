5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi
İnternette sahte karavan ilanı yayarak, iletişime geçtikleri vatandaşları kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle dolandıran suç örgütüne yönelik Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu 4 ilde operasyon düzenlendi, 11 kişi gözaltına alındı. 5 milyon 500 bin lira vurgun yapan şüphelilerin vatandaşlardan aldıkları paraları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplarına ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları tespit edildi.
Kocaeli'de polis ekipleri, hakkında 37 farklı yakalama emri ve toplamda 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.