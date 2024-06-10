5 milyon liralık vurgun yapan sahte karavan çetesi çökertildi

PARANIN İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Müştekilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle aldıkları meblağları suç örgütü üyelerine ait açılan başka hesaplara ya da çeşitli sanal kripto para platformlarına aktardıkları öğrenilen şüphelilerin, sanal kripto para birimlerine çevrilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

Bu yöntemle birçok vatandaşın dolandırıldığı, suç örgütü üyesi şahısların hesaplarına 5 milyon 500 bin TL para giriş-çıkışı olduğu da bildirildi.