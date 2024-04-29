5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı

İstanbul Küçükçekmece’de kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer’in öldüğü parktaki güvenlik önlemleri sürüyor. Bölgede bugün savcı ve bilirkişiler inceleme yaptı. İncelemede Edanur’un düştüğü çukurun 1 metre 35 santimetre derinlikte olduğu tespit edildi. Küçük Edanur’un cenazesi ise 2 gün sonra ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Edanur’un annesinin kimliği olmadığı, DNA testi için cezaevindeki babasından örnek alınacağı iddia edilmişti.

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 1

İstanbul’da ailesiyle birlikte pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in su birikintisine düşüp yaşamını yitirdiği parkta bugün savcı ve bilirkişiler tarafından inceleme yapıldı.

Menekşe Sahil Parkı’na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 2

İncelemede Edanur’un düştüğü çukurun 1 metre 35 santimetre derinlikte olduğu tespit edildi.

Ayrıca Edanur’un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü.

Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 3

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği görüldü.

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 4

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Küçük Edanur’un kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitirdiği olayla ilgili İBB’den açıklama yapıldı.

Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.
5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 5

İBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05’de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi.

Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi.

O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi.

5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturması sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak.

İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personellerin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz.”

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 6

Küçük çocuğun cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı.

İddiaya göre, annenin kimliğinin olmaması ve babanın cezaevinde olması nedeniyle, babadan alınacak DNA örneğiyle yapılacak testin sonucuna göre cenazenin teslim edileceğinin söylediği öğrenildi.

5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı - 7

2 gün sonra tekrar Adli Tıp Kurumu’na gelen anne Nurcan Gezer ve ailesi cenazeyi teslim aldı.

Cenaze Esenyurt’taki Kıraç Vakfı Cem Kültür Evi’ne götürüldü.
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