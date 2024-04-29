5 yaşındaki Edanur’u hayattan koparan ihmal | Savcı, bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı
İstanbul Küçükçekmece’de kazı çalışması sonrası oluşan su birikintisine düşerek yaşamını yitiren 5 yaşındaki Edanur Gezer’in öldüğü parktaki güvenlik önlemleri sürüyor. Bölgede bugün savcı ve bilirkişiler inceleme yaptı. İncelemede Edanur’un düştüğü çukurun 1 metre 35 santimetre derinlikte olduğu tespit edildi. Küçük Edanur’un cenazesi ise 2 gün sonra ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı. Edanur’un annesinin kimliği olmadığı, DNA testi için cezaevindeki babasından örnek alınacağı iddia edilmişti.
İstanbul’da ailesiyle birlikte pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in su birikintisine düşüp yaşamını yitirdiği parkta bugün savcı ve bilirkişiler tarafından inceleme yapıldı.
Menekşe Sahil Parkı’na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı.