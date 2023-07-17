50 metre derindeki mağaradan Murat 124 çıktı (Yıllar önce itilmiş, çürümeye terk edilmiş)
Antalya’nın İbradı ilçesindeki bir mağarada çürümeye yüz tutmuş Murat 124 model otomobil bulundu. Yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya inen ekibin üyelerinden Çağla Canoğlu, “Bu mağara yaklaşık bin metre rakımda. Ana yoldan mesafe olan bir yerde. Burada araba bulmayı hiç aklınıza bile getiremezsiniz. Beklemediğimiz bir anı oldu.” dedi.
Antalya’nın İbradı ilçesinde bulunan ve yerel halk tarafından obruk olarak bilinen yaklaşık 50 metre dikey inişli mağaraya iniş yapan ekip, uzun yıllar öncesinde mağaraya ittirilmiş Murat 124 marka otomobil ile karşılaştı.