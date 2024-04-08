500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu
Kahramanmaraş’ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
Tarihi kaynaklarda 15. yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, 6 Şubat depremlerinden en az etkilenen yapılardan biri olmuştu.
1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi çarşının hasarlı bölümleri restore edilmek için kapatılırken, yapının sağlam kalan yerlerinde ise esnaf ticari hayatını sürdürüyor.