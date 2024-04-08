500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Kapalı Çarşı esnaflarından Harun Korkut, “Her sene bu hareketlilik vardı. Bir kısmımız depremden dolayı dışarda geçirdi tabi bayramı, bu sene kalabalığı çok şükür daha iyi hissettik. Aşağıda yıkıma uğradık, ama burası sağlam Allah’a şükür biraz da onun kalabalığı var. Son 2 gün daha iyi olacağını düşünüyorum daha kalabalık olacak” ifadelerini kullandı.