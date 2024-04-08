imsakiye

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu

Kahramanmaraş’ın yaklaşık 500 yıllık tarihi kapalı çarşısında yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu - 1

Tarihi kaynaklarda 15. yüzyılın sonlarında inşaatına başlandığı bilinen ve yüzyıllardır canlılığını koruyan Tarihi Maraş Kapalı Çarşısı, 6 Şubat depremlerinden en az etkilenen yapılardan biri olmuştu.

1500'lü yıllarda inşa edilen tarihi çarşının hasarlı bölümleri restore edilmek için kapatılırken, yapının sağlam kalan yerlerinde ise esnaf ticari hayatını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu - 2

Geçen yıl depremlerden dolayı buruk geçen Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı, Kahramanmaraş’ta bu yıl depremlerin yaralarının sarılması ile birlikte adeta eskileri aratmayan atmosferde yaşandı.

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu - 3

Ramazan Bayramı’nın yaklaştığı günlerde Tarihi Kapalı Çarşı’ya akın eden vatandaşlar, 500 yıllık tarihi ile şehrin ticaretinin kalbinin attığı yerde alışverişlerini yaptı.

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu - 4

Kapalı Çarşı esnaflarından Harun Korkut, “Her sene bu hareketlilik vardı. Bir kısmımız depremden dolayı dışarda geçirdi tabi bayramı, bu sene kalabalığı çok şükür daha iyi hissettik. Aşağıda yıkıma uğradık, ama burası sağlam Allah’a şükür biraz da onun kalabalığı var. Son 2 gün daha iyi olacağını düşünüyorum daha kalabalık olacak” ifadelerini kullandı.

500 yıllık tarihi çarşıda Ramazan Bayramı yoğunluğu - 5
DAHA FAZLA GÖSTER