5000 LİRA İKRAMİYE ÖDEMESİNDE SON DURUM: Çalışan emekliye ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmişti. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapıldı. Çalışan emekliler ise bu düzenlemenin gerisinde tutulmuştu. Şimdi ise onların da ikramiye alması kesinleşti. Peki, çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödemesi ne zaman?
Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yatırılacağı, yüz binlerce emeklinin gündeminde yer alıyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ödeme" düzenlemesinden 4 milyon 688 bin 945 kişi yararlanacak. İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklileri de dahil olmak üzere yapılacak çalışma sonrasında milyonlarca emekliye ödeme yapılacak. İşte, 5 bin lira ikramiye ödemesinde son gelişmeler...