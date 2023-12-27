5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde)

Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Gelişme ardından gözler ikramiye ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde) - 1

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kerelik emeklilere verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin lira ödeme imkanından faydalanacak." ifadesini kullanmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde) - 2

IŞIKHAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söylediİ.

5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde) - 3

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATAR?

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, SGK ödeme takvimini açıklayacak. Böylece çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiye için ödeme yapılacak.

5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde) - 4

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

5000 TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye Resmi Gazete'de yayımlandı mı? (Gözler ödeme takviminde) - 5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

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