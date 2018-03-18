57 gönüllüden 57'nci Alay yürüyüşü
Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya geldi
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Çanakkale Savaşları'nda gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57'nci Alay için Çanakkale'ye yürüyen 57 gönüllü, Gelibolu'ya ulaştı.
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Tekirdağ'dan yürümeye başlayan gönüllüleri Atatürk Meydanı'nda Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çoban ve vatandaşlar karşıladı.
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Çoban, burada 57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Selim Yılmaz'a çiçek ve yaralı asker heykeli hediye etti.
57'nci Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 8 yıldır eksikliklere rağmen yürümeye devam ettiklerini söyledi.
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4Hikmet Selim Yılmaz, bugün 57'nci Alay Şehitliği'ne gideceklerini belirterek, ''Saat 08.30'da 2'nci Kolordu Komutanlığının tören alanındayız. Başlattığımız bu yürüyüşün 5'inci gününde Gelibolu'ya geldik, çok mutluyuz.'' diye konuştu.