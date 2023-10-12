5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 2 yıl önce öğrenci servisi midibüsünün devrilmesi sonucu 4’ü öğrenci 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan ve ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, kazayla ilgili ihmalleri bulunan ve gerekli denetimleri yapmayan kamu yöneticilerinin belirlenmesi için karar aldı.
Gebze’de 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı servis kazasına ilişkin, ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu mahkeme tarafından kabul edildi.