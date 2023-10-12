5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi

İHMALLER ZİNCİRİNİ ORTAYA ÇIKARAN 21 SAYFALIK RAPOR

21 sayfalık raporda sürücünün öğrenci servisi sürücüsü olması için gerekli ve yeterli mesleki belge ve özelliklere sahip olmadığı ve asli derecede kusurlu olduğu vurgulanarak, aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan ve bu yetersizlikleri denetlemeyen kişi veya kişilerin her birinin ayrı ayrı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu oldukları, otobüste emniyet kemeri mekanizmasının olmaması ile kazanın sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu ve emniyet kemeri olmayan midibüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin tali derecede kusurlu oldukları ifade edildi.