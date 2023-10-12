5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 2 yıl önce öğrenci servisi midibüsünün devrilmesi sonucu 4’ü öğrenci 5 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin hazırlanan ve ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu, mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, kazayla ilgili ihmalleri bulunan ve gerekli denetimleri yapmayan kamu yöneticilerinin belirlenmesi için karar aldı.

5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi - 1

Gebze’de 4’ü öğrenci 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin de yaralandığı servis kazasına ilişkin, ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu mahkeme tarafından kabul edildi.

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5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi - 2

Kaza, 9 Kasım 2021’de Gebze’de meydana geldi. Mehmet Özdemir’in kullandığı 41 P 0860 plakalı öğrenci servis midibüsü, yolda yürüyen Birsen Giriş’e çarptıktan sonra, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, köprüden dereye devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Midibüsün sürücüsü Özdemir, “taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla tutuklanırken, hakkında Gebze 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi - 3

Yargılama sürecinde mağdur avukatları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün sorumluların ifadelerinin alınmasını ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Talep üzerine mahkeme heyeti, kusur tespiti yönünden dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Keşif heyetinin hazırladığı bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.
5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi - 4

İHMALLER ZİNCİRİNİ ORTAYA ÇIKARAN 21 SAYFALIK RAPOR

21 sayfalık raporda sürücünün öğrenci servisi sürücüsü olması için gerekli ve yeterli mesleki belge ve özelliklere sahip olmadığı ve asli derecede kusurlu olduğu vurgulanarak, aracın bakım ve onarımının yetersiz olmasında sorumluluğu olan ve bu yetersizlikleri denetlemeyen kişi veya kişilerin her birinin ayrı ayrı dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları ile asli derecede kusurlu oldukları, otobüste emniyet kemeri mekanizmasının olmaması ile kazanın sonucu arasında nedensellik bağı bulunduğu ve emniyet kemeri olmayan midibüsün öğrenci servisi olarak kullanılmasına izin veren ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerin tali derecede kusurlu oldukları ifade edildi.

5 kişinin öldüğü kazada ihmaller zincirini ortaya çıkaran bilirkişi raporu kabul edildi - 5

KİMLERİN KUSURLU OLDUĞU BELİRLENECEK

Mahkeme heyeti, kazayla ilgili ihmalleri bulunan ve gerekli denetimleri yapmayan kamu yöneticilerinin belirlenmesi için Kocaeli Valiliği’ne yazı yazılarak isimlerinin belirlenmesine karar verdi.

Valilikten gelecek cevabın ardından, gerekirse ilgili kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Mahkeme ayrıca servis sürücüsü Mehmet Özdemir’in tutukluluk halinin devam etmesine hükmederken, duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.
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