6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı

Marmara Denizi’nde yaklaşık 6,5 yıl önce denizlerde oksijen ve biyoçeşitlilik için büyük önem taşıyan mercanların nakli ve ekimi gerçekleştirildi. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) de ilan edilen alanda ekilen mercanlar büyüyerek resif oluşturdu, alandaki balık ve diğer deniz canlılarının çeşitliliği arttı.

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 1

Deniz Yaşamını Koruma Derneği koordinasyonu; TÜBİTAK ve İstanbul Üniversitesi’nin desteğiyle yaklaşık 6.5 yıl önce başlayan çalışma ve hazırlıklarla; denizlerin yağmur ormanları olarak bilinen mercanların; Tavşan Adası ve çevresine, ekimi ve nakline başlanılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 2

Deniz ve yeryüzündeki oksijenin büyük bir bölümünü üreten, denizlerdeki canlıların yaklaşık yüzde 25’ine ev sahipliği yapan ve iklim değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik gibi sebeplerle tehlike altında olan mercan resiflerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla da gerçekleştirilen proje sonrası; Tavşan Adası ve çevresi 2021 yılı Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmişti.

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 3

ÇALIŞMALAR BAŞARILI OLDU

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, bölgede günümüzde de süren çalışmaların meyvelerini verdiğini, gerçekleştirilen ekimlerin dünya çapında bir başarıya ulaştığını ve bölgedeki balık ve canlı türlerinin arttığını ifade etti.

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 4

Proje ve bölgenin önemini vurgulayan DYKD Başkanı Narcı, Türkiye Çevre Haftası kapsamında icra edilen ve 2021 yılında Marmara Denizi’nin kirlilik tehdidi ve müsilaj krizi ile karşı karşıya kalmasının ardından Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı kapsamıyla ilan edilen 8 Haziran Marmara Denizi Günü’ne de dikkat çekerek, başta kirlilik ve iklim değişikliği olmak üzere deniz yaşamı için farkındalık oluşturulmasının önemine de değindi.

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 5

7/24 İZLENEBİLECEK

Adaya ve resif çevresine entegre edilen kameralarla mercanlar, bilim insanları ve dernek yetkilileri tarafından kurulan sistemle 7/24 takip ediliyor. Sistemin, yakın dönemde halka da açılarak, internet üzerinden su altı hareketliliğinin izlenebileceği öğrenildi.

6,5 yıl önce Marmara Denizi’nin tabanına ekilmişti, şimdi büyüdüler: Bölgede balık türleri arttı - 6
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