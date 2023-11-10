6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.