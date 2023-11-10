6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda Ata'ya saygı zinciri oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.

6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 1

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.

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6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 2

Her yıl düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne yaşlısından gencine binlerce kişi katıldı.

6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 3

6 buçuk kilometre uzunluğundaki zincirde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.

6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 4

Ata'ya Saygı Zinciri programına gökyüzünden iki paramotor da Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı.

6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 5

Sirenin çalmasıyla zincirde bulunan vatandaşlar ve öğrenciler saygı duruşunda durdu.

6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 6
6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 7
6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 8
6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 9
6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 10
6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri - 11
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