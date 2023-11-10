6 buçuk kilometrelik Ata'ya saygı zinciri
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde binlerce vatandaş, 6 buçuk kilometre uzunluğunda Ata'ya saygı zinciri oluşturdu. İki paramotor ise Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı.
Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yılında Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ata'ya Saygı Zinciri'ne katılan birçok vatandaş saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı sahil arasında toplanmaya başladı.