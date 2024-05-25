6 kişiye mezar oldu! Kaçak bungalov davasında gerginlik
Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde geçen yıl meydana gelen sel felaketinde "Sisli Vadi" bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin hayatını kaybetmesi ile ilgili davanın duruşmasında gerginlik yaşandı. Tutuklu sanık Bülent Bayrak'ın babası Bahri Bayrak'ın, selde kızı Mihriban Bağışlar ile damadı Selman Bağışlar'ı kaybeden Safiye Yaşa'ya, "Kızının ölümü üzerinden dans ediyorsun" demesi üzerine yaşanan gerginlikte duruşmaya ara verildi.
Demirköy ilçesi İğneada beldesinde 5 Eylül 2023'te kuvvetli yağış nedeniyle 'Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan Dr. Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz, sele kapılarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 'Sisli Vadi' adıyla kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin, ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı.