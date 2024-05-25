6 kişiye mezar oldu! Kaçak bungalov davasında gerginlik

"BUNGOLOV EVLERİ TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

Aranın ardından bungalov evlerin ait olduğu şirketin sahibi olarak görünen tutuksuz sanık Sevcan Ulutürk, SEGBİS ile savunmasını yaptı. Bir süre tutuklu kaldığını anlatan Ulutürk, şirkete daha önceden tanıdığı Bahri Bayrak'ın isteği üzerine kağıt üzerinde ortak olduğunu belirterek, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek firmasından emekliyim. Bahri Bayrak, oğlunun zor durumda olduğunu, haciz geldiğini ve bu yüzden geçici olarak şirketin hisselerini almamı istedi. Bende kağıt üzerinde aldım, hiç para ödemedim. Şirkette hiç bir yetkim yok. Selin olduğu bungalov evlerin olduğu yere hiç gitmedim. Şirkette söz sahibi değildim. Ben bungalovları televizyonda gördüm. Maddi imkanım belli. Şirket benim olsa eşimi alıp bungalov evlerin olduğu yere tatile giderdim. Burada esas zararı ben gördüm. Hiçbir kazancım olmadı" dedi.