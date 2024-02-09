6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme
6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağ yıkılmış ve kopan parçalar da doğal göl oluşturmuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, heyelanın devam edeceğini ifade edip bölgede incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki alanda jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan 1'i yıkıldı.