6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dağ yıkılmış ve kopan parçalar da doğal göl oluşturmuştu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Ersoy, heyelanın devam edeceğini ifade edip bölgede incelemelerde bulundu.

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki alanda jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan 1'i yıkıldı.

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6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 2

Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşımı kapatınca aradaki yol, kayboldu.

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 3

Bölgede kopan parçaların dere yatağını doldurması ile de doğal göl ortaya çıktı.

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 4

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede inceleme yapıp, son durumu aktardı.

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 5

Prof. Dr. Ersoy, "Burada büyük kütleler aşağıya doğru kaymış ama bu heyelanın işi henüz bitmemiş. Yukarıda gördüğüm kadarıyla henüz akmamış, devrilmemiş kısımlar da var. Bu heyelan küçük olsa da devam edecek. Büyük blokların burada olması, bir bakıma faydalı; topuk vazifesi görecek. Ama geride henüz kayma potansiyeli olan müsait yerleri görmek mümkün." dedi.

6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 6
6 Şubat depremlerinin oluşturduğu doğal göle inceleme - 7
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