30 saat sonra gazoz ile ikna oldu

Antalya'da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan kişi, 30 saatlik çalışmanın ardından gazlı içecek ile ikna edilerek aşağı indirildi.

Haberler - İHA 28.06.2022 - 14:35

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 1

’da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan kişi 30 saat sonra ikna edildi.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 2

Edinilen bilgiye göre, dün gece sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 3

İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM’ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 4

Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Yusuf Ç., burada sabaha kadar uyudu.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 5

Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen Yusuf Ç'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 6

Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise baz istasyonuna gelerek çalışmaları merakla izledi. Vatandaşlardan aşağı inmesi için kokoreç ve yemek teklif etti.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 7

İkna çabalarına karşın Yusuf Ç, geceyi baz istasyonunun tepesinde geçirdi.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 8

Sabah saatlerinde gelen polis ve itfaiye ekipleri ise yeniden ikna çalışmasına başladı. Bu kez ikna çabaları sonuç verdi.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 9

Gazlı içecek ile ikna edilerek aşağı inen Yusuf Ç, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 10
30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 11
30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 12
30 saat sonra gazoz ile ikna oldu - 13

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