30 saat sonra gazoz ile ikna oldu

Haberler - İHA 28.06.2022 - 14:35
Antalya’da 60 metrelik baz istasyonuna çıkan kişi 30 saat sonra ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, dün gece sabah saat 04.00 sırasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki baz istasyonuna çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin, geçtiğimiz cumartesi günü önce bir AVM’ye ardından, kolejin çatısına ve reklam tabelasına çıkan Yusuf Ç. olduğu belirlendi.
Ekiplerin ikna çabalarına yanıt vermeyen Yusuf Ç., baz istasyonunun en uç noktasına kadar çıktı. Yusuf Ç., burada sabaha kadar uyudu.
Havanın aydınlanmasıyla kendine gelen Yusuf Ç'yi polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.
Olayı merak eden çok sayıda vatandaş ise baz istasyonuna gelerek çalışmaları merakla izledi. Vatandaşlardan aşağı inmesi için kokoreç ve yemek teklif etti.
İkna çabalarına karşın Yusuf Ç, geceyi baz istasyonunun tepesinde geçirdi.
Sabah saatlerinde gelen polis ve itfaiye ekipleri ise yeniden ikna çalışmasına başladı. Bu kez ikna çabaları sonuç verdi.
Gazlı içecek ile ikna edilerek aşağı inen Yusuf Ç, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.