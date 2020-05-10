65 yaş üstü 4 saatliğine sokağa çıktı

Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine (11.00-15.00 arası) dışarı çıktı.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 10.05.2020 - 15:04

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelge yayımlamıştı.

Kısıtlama nedeniyle 24 kentte sokaklar boşaldı, yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Beşinci kez uygulanan hafta sonu kısıtlamasında bu kez 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara izin verildi.

4 SAATLİK İZİN Söz konusu vatandaşlar bugün (10 Mayıs Pazar günü) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabildi.

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜNE MESAJ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan paylaştığı mesajda ''Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak'' ifadelerini kullandı.

MASKE VE KIYAFET GÖRSELLERİ PAYLAŞTI Maske ve kıyafet görselleri de paylaşan Bakan Koca "Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı 57 ildeki vatandaşlardan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkacakları saatlerde dışarı çıkmamaları ricasında bulundu.

"Bir ricam var" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:



"Yarın 65 yaş üstü ve kronik hastalarımız, 11.00-15.00 arası uzun süreden beri ilk kez dışarı çıkabilecekler. 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için kimseyle karşılaşmazlar. Diğer 57 ildeki vatandaşlarımız, sizler de büyüklerimiz için bu saatlerde çıkmayın."

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler için de bu kural bir günlüğüne esnetilecek.

14 yaş ve altı kişiler, 13 Mayıs Çarşamba günü; 15-20 yaş arası da 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00-15.00 arasında, yürüyüş mesafesiyle sınırlı olmak üzere dışarı çıkabilecek.

Sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak onlar için de zorunlu olacak.

Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan kareler...