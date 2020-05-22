65 yaş üstü memleket yolunda

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların İstanbul'dan çıkışı gece saatlerinde de devam etti. Çıkış nedeniyle Tuzla'da uzun araç kuyruğu oluştu.
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DHA 22.05.2020 - 23:23
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerlerde 1 ay kalkmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşların, İstanbul'dan çıkışı devam ediyor.
Ramazan Bayramı öncesinde gece yarısından itibaren uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 65 yaş üstü vatandaşlar İstanbul'dan ayrılmaya devam etti.
TEM Otoyolu Tuzla çıkışında kurulan polis denetleme noktasında, izin belgeleri kontrol edilen 65 yaş üstü vatandaşların, çıkışına müsaade edildi. Çıkışlar nedeniyle Tuzla'daki denetleme noktasında uzun araç kuyruğu oluştu. Oluşan araç kuyruğu havadan drone yardımıyla da görüntülendi.
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