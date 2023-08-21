65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? Ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Bakan'dan açıklama geldi

Ülkemizde 65 yaş üstü vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma araçlarından yararlanıyor. Son günlerde artan maliyetleri gerekçe gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, bazı illerde bu uygulamaya son vermeye yönelik girişimlerde bulunmuştu. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? Ücretsiz toplu taşıma bitti mi?

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? Ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Bakan'dan açıklama geldi - 1

Aksaray ve Burdur'da alınan kararın ardından 65 yaş üzeri vatandaşlara toplu taşımanın durumu merak konusu oldu. Bu şehirlerde özel halk otobüsü işletmecilerinin aldığı karara göre 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten para alınacaktı. Konuya dair son açıklama ilgili Bakan'dan geldi. İşte, 65 yaş üzere ücretsiz toplu ulaşımda son durum...

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65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? Ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Bakan'dan açıklama geldi - 2

BAKAN'DAN UYGULAMA DEVAM EDECEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."

65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kalkacak mı? Ücretsiz toplu taşıma bitti mi? Bakan'dan açıklama geldi - 3

AKSARAY VE BURDUR UYGULAMAYA SON VERİYOR

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.

Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.

Burdur’da özel halk otobüslerinin almış olduğu şehit yakınları, gaziler ve emniyet mensupları haricindeki vatandaşların ücretsiz binişinin kaldırılması kararı 15 Ekim’e ertelendi.

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurmuştu.

Kooperatif, 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten 1 Ağustos tarihi itibarıyla ücret alınacağı bilgisini paylaşmıştı.

Yapılan toplantı sonrasında bu kararın 81 ilde ortak olarak uygulanmak üzere 15 Ekim tarihine ertelendiği bildirildi.

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