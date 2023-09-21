65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu? Ankara'da karar verildi

65 yaş üstü vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma araçlarından faydalanıyor. Son haftalarda artan maliyetleri gerekçe gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, bazı illerde bu uygulamaya son vermeye yönelik girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Ankara'daki işletmecilerden karar geldi. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu? Ankara'da karar verildi - 1

Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Karar perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor. İşte, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkında bilgiler...

TÜRKİYE HABERLERİ

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu? Ankara'da karar verildi - 2

ANKARA'DA KARAR VERİLDİ

Özel halk otobüsü sahipleri, artan maliyetler sebebiyle bugün itibarılma ücretsiz yolcu taşımayacaklarını açıklamıştı. Bu karara Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden tepki geldi. Mansur Yavaş, ücretsiz yolcu gruplarını taşımayan otobüslere yönelik yasal işlem yapılacağını ve gelir desteği verilmeyeceğini belirtti.

Ankara'da ücretsiz ulaşım tartışması devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşımayan özel halk otobüslerinin trafikten men edileceğini duyurdu.

Mevzuat gereği indirimli ve ücretsiz taşıma yapmayan otobüslerin plakalarının ihbar edilmesi gerektiğini söyledi. Yavaş, artan maliyetler nedeniyle EGO'nun da zararda olduğunu, özel halk otobüslerine de düzenli destek sağlandığını belirtti.

Desteğin artırılmasına ilişkin verilen son önergeyi "EGO'nun iflasına yönelik" olarak değerlendirdi ve bu nedenle veto ettiğini belirtti.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu? Ankara'da karar verildi - 3

BAKAN'DAN UYGULAMA DEVAM EDECEK AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz ay konuya dair olarak; "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."

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