65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu? Ankara'da karar verildi
65 yaş üstü vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden toplu taşıma araçlarından faydalanıyor. Son haftalarda artan maliyetleri gerekçe gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, bazı illerde bu uygulamaya son vermeye yönelik girişimlerde bulunmuştu. Son olarak Ankara'daki işletmecilerden karar geldi. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, devam ediyor mu?
Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek Ankara'da 65 yaş üstü dahil ücretsiz taşımayı sonlandırıyor. Karar perşembe günü yürürlüğe girecek. Halk otobüsü sahipleri ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında kendilerine verilen desteğin artırılmasını istiyor. İşte, 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma hakkında bilgiler...