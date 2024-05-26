7 milyon sürücü için süre doluyor: Fazladan 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak. Ehliyetini yenilemeyen, eski tip sürücü belgesi sahibi 7 milyon kişinin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yeni tip ehliyete geçiş yapması gerekiyor. Bu tarihe kadar yeni tip ehliyete geçiş için 15 lira ödenecek. 31 Aralık’a kadar yeni tip ehliyete geçiş yapmayanlar için maliyet artıyor. Yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.