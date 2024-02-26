74. Berlin Film Festivali kazananları belli oldu! Toprakları işgal edilen Filistinlileri anlatan "No Other Land” En İyi Belgesel ödülünü kazandı
74. Berlin Film Festivali'nde kazananlar belli oldu. En İyi Belgesel Ödülü’nü Batı Şeria’da toprakları İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan “No Other Land” kazandı.
Festivalin büyük ödülü Altın Ayı hem bir kadın yönetmenin filmine hem de bir belgesele gitti.
Mati Diop’un yönettiği belgesel “Dahomey”, Fransa tarafından el konulan Dahomey Krallığı’na ait 7 bin tarihi eserden 26’sının Benin Cumhuriyeti’ne iade edilmesini 26 numaralı heykelin dilinden anlattı.