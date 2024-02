74. Berlin Film Festivali kazananları belli oldu! Toprakları işgal edilen Filistinlileri anlatan "No Other Land” En İyi Belgesel ödülünü kazandı

En İyi Belgesel Ödülü’nü Batı Şeria’da toprakları İsrail tarafından şiddet yoluyla işgal edilen Filistinlileri konu alan “No Other Land” kazandı.



Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli Gazeteci Yuval Abraham’ın ortak mücadelesi üzerinden anlatılan filmin ödülünü almak için sahneye çıkan Basel Adra, on binlerce Filistin’li ölürken ödülü kutlayamayacağını söyledi ve Almanya’ya “İsrail’e silah sevkiyatını hemen durdurun” diye çağrıda bulundu.



Abraham ise konuşmasında “Şu an ödülü Basel ile iki eşit insan gibi birlikte alıyoruz. Ancak geri döndüğümüzde ben özgür yaşarken o işgal altında yaşayacak." sözleriyle eşitlik olgusuna vurgu yaptı.