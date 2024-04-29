Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali için yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. Patlamanın etkisiyle birlikte ortaya çıkan su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ karayolunu trafiğe kapattı.
Denizli’de sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi, hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı.