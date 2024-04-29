Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.