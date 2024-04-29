Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali için yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. Patlamanın etkisiyle birlikte ortaya çıkan su metrelerce havaya yükseldi. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, jandarma ekipleri Babadağ karayolunu trafiğe kapattı.

Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı - 1

Denizli’de sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi, hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı.

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Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı - 2

Sarayköy ilçesi yakınında bulunan Babadağ karayolu kenarında saat 12.00 sıralarında jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi.
Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı - 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı - 4

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de Babadağ ilçesine giden karayolunu trafiğe kapattı.

Çevreye yayılan sülfür gazının ölçümünü yapan itfaiye ekipleri, yanma riskinin bulunmadığını tespit etti.
Sondaj çalışması sırasında patlama: Hidrojen sülfür gazı çevreye yayıldı - 5

Kuyunun, suyun basıncı ve gaz nedeniyle müdahale etmekte zorlanan ekipler tarafından bir süre sonra kapatılacağı bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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