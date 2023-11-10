84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor)
İstanbul Kartal’da 84 dairenin yer aldığı 3 bloklu sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, sitede yaşayanları tedirgin ediyor. Dokununca dökülen beton parçaları ve çürüyen demirleri gösteren site sakinleri, sitedeki durumun 1999’daki Marmara Depremi’nden beri aynı olduğunu anlattı.
Kartal’daki Petrol İş Mahallesi’nde bulunan 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, site sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.