84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor)

Binanin deniz kumuyla yapıldığını anlatan, bina sakini Faruk Erbaşlı, “Kolonların halini görüyorsunuz. Geceleri kimse rahat uyuyamıyor. Yastığa başını rahat koyamıyor kimse. Daha dün deprem olmuş burada, ne zaman deprem olacak diye insanlar düşünüyor.” şeklinde konuştu.