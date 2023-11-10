84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor)

İstanbul Kartal’da 84 dairenin yer aldığı 3 bloklu sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, sitede yaşayanları tedirgin ediyor. Dokununca dökülen beton parçaları ve çürüyen demirleri gösteren site sakinleri, sitedeki durumun 1999’daki Marmara Depremi’nden beri aynı olduğunu anlattı.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 1

Kartal’daki Petrol İş Mahallesi’nde bulunan 84 dairenin yer aldığı 3 bloktan oluşan sitenin kolonlarında oluşan çatlaklar, site sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 2

Elle dokununca dökülen beton parçaları ve çürüyen demirler, binalardaki riski gözler önüne serdi.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 3

Taşıyıcı kolonlarda oluşan çatlaklardan dolayı evlerinde korku içinde yaşadıklarını belirten site sakinleri, mayıs ayında başlayan TOKİ’nin “Yarısı Bizden Kampanyası”ndan gelecek yanıtı bekliyor.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 4

Binanin deniz kumuyla yapıldığını anlatan, bina sakini Faruk Erbaşlı, “Kolonların halini görüyorsunuz. Geceleri kimse rahat uyuyamıyor. Yastığa başını rahat koyamıyor kimse. Daha dün deprem olmuş burada, ne zaman deprem olacak diye insanlar düşünüyor.” şeklinde konuştu.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 5

Bina sakini Şerif Ali Kurt ise binadaki durumun 1999’daki Marmara Depremi’nde oluştuğunu söyledi.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 6

Kurt, “İnsanlar korku yaşıyor. Deprem olabilir korkusu ile yaşıyorlar. Biz bu duruma bir çözüm arıyoruz.” dedi.

84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 7
84 daireli sitede tedirgin eden görüntü (Demirleri çürük, betonları dökülüyor) - 8
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