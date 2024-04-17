89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’ne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı: Binayı yıkıma götüren ihmaller zinciri
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde Diyarbakır’da 89 kişinin yaşamını yitirdiği Galeria Sitesi’ne ilişkin davada yargılanan 7 sanıktan tutuklu 3 müteahhide verilen 17 yıl 6’şar ay hapis cezasıyla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda binanın malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları ve yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı ifade edildi. Sanıkların taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan cezalandırıldığı anlatıldı.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde Diyarbakır’da, 1’i boş, 7 bina yıkıldı.
Yenişehir ilçesinde kentin ilk alışveriş merkezi olarak 1999’da hizmete giren, 4 katı alışveriş merkezi olup, 8 katı da 128 daireden oluşan 4 bloklu Galeria Sitesi’nin 1 bloku da ilk depremde yıkıldı; 89 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı.
Depremin ardından diğer 3 blokun da kontrollü olarak yıkımı yapıldı.