89 kişiye mezar olan Galeria Sitesi’ne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı: Binayı yıkıma götüren ihmaller zinciri

Bilirkişi raporunun da belirtildiği kararda, Diyar Galeria B Blok binasının belediye arşiv dosyasındaki onaylı ve onaylı olmayan projelere aykırı olarak inşa edildiği belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

“Binanın malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, fenni mesuliyet kapsamındaki yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu kanaatine varılmıştır. Diyar Galeria B Blok binasının yıkılması neticesinde 89 kişinin vefat etmiş olması, 10 kişinin yaralanması nedeniyle sanıkların taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işlediği sabit görülmüştür.

Meydana gelen zararın ağırlığı, 89 kişinin hayatını kaybetmiş olması göz önüne alındığında alt sınırdan uzaklaşılarak teşdit uygulanmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alıyor olması, bölgede sürekli depremlerin yaşanıyor olması dikkate alındığında sanıkların eylemlerinin sonuçlarını öngördüğü halde kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun davranmayıp gerekli özeni göstermediği, binanın yapımı sırasında dönemin yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır.

Sanıkların eylemi bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmiş ve bu nedenle sanıklar hakkında ceza tayin edilirken TCK’nin 22/3 maddesine istinaden artırım yapılmasına kanaat getirilmiştir.”

Kararda binadaki ölüm ve yaralanmalardan sanıkların asli kusurlu olacak şekilde sorumlu olduğuna işaret edilerek, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.