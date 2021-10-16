9 Ekim'de İran sınır kapısı açıldı: Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.

"Corona virüsle birlikte ilk kapatılan gümrük kapısı, İran Gümrük Kapısı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs Kapıköy Gümrük Kapısı tek taraflı olarak açıldı. Ancak İran'da vakaların yüksek olması nedeniyle kapı açılmadı. Otellerdeki doluluk oranımız pandemi sürecinde yüzde 20'lerde iken, bir hafta önce sınır kapısının tamamıyla açılmasıyla birlikte bu oran yüzde 90'a ulaştı. İran'da aşılama oranı şu an çok yüksek"

"İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisine canlılık getirdi" diyen Yüksel, "Yüzde 100 dolu olan otellerimiz var. Bu da Van esnafımız için sevindirici bir durum. Çünkü İranlılar sadece turizm ve tatil için gelmiyor, aynı zamanda alışveriş için de geliyorlar. Bu bize bayram sevinci yaşattı" diye konuştu.

İran'dan kalabalık bir kafile ile gelen bir acentanın genel müdürü ve Haldi Otel’in İran satış bayisi Vahit Mustabi ise, Van'ı çok sevdiklerini anlatarak, "Van bize çok yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Pandemi nedeniyle sınır kapıları kapalı oldu, buraya gelemedik. Şu an kapılar açıldı. Bizler de geldik. Kaldığımız otel bize çok iyi hizmet veriyor" dedi.