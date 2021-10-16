9 Ekim'de İran sınır kapısı açıldı: Van'daki otellerin doluluk oranı yüzde 90'a çıktı

Haberler - DHA 16.10.2021 - 10:58
İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, corona virüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs'ta araç ve yaya trafiğine açıldı.
Ancak İran tarafından artan vakalar nedeniyle 16 Eylül'de kısmi açılan sınır kapısı, 9 Ekim'de ise İran tarafının da açmasıyla tamamen geçişlere açıldı.
Gelen turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezip, giyim malzemesi satan mağazalarda alışveriş yapıyor.
Pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan Van esnafı da gelen turistlerle yakından ilgileniyor.
İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisini canlandırırken, özellikle pandemi sürecinde yüzde 20 olan otellerdeki doluluk oranı, yüzde 90'a yükseldi.
2020'de 403 bin 634'ü yurt içinden, 73 bin 308'i İran'dan toplam 476 bin 942, 2021 yılının ilk 9 ayında ise 278 bin 921'i yurt içi ve 20 bin 356'sı da İran'dan olmak üzere 299 bin 277 turist Van'a giriş yaptı. Gelen turistlerin 108 bin 757'si Akdamar Adası'nı ziyaret etti.
Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, pandemi nedeniyle kapalı olan Kapıköy Gümrük Kapısı’nın uzun süre sonra yaya ve araç trafiğine açıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Corona virüsle birlikte ilk kapatılan gümrük kapısı, İran Gümrük Kapısı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 17 Mayıs Kapıköy Gümrük Kapısı tek taraflı olarak açıldı. Ancak İran'da vakaların yüksek olması nedeniyle kapı açılmadı. Otellerdeki doluluk oranımız pandemi sürecinde yüzde 20'lerde iken, bir hafta önce sınır kapısının tamamıyla açılmasıyla birlikte bu oran yüzde 90'a ulaştı. İran'da aşılama oranı şu an çok yüksek"
"İranlı turistlerin gelişi kentin ekonomisine canlılık getirdi" diyen Yüksel, "Yüzde 100 dolu olan otellerimiz var. Bu da Van esnafımız için sevindirici bir durum. Çünkü İranlılar sadece turizm ve tatil için gelmiyor, aynı zamanda alışveriş için de geliyorlar. Bu bize bayram sevinci yaşattı" diye konuştu.