9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış

Gaziantep’te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.

9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış - 1

İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış - 2

9 kişinin hayatını kaybettiği biri ağır 11 kişinin de yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı.

9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış - 3

6 İHLAL YAPMIŞ

Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi.

9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış - 4

Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.

9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış - 5
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