9 kişinin can verdiği feci kazanın bilirkişi raporu | Kuralları ihlal etmiş, hız limitini aşmış
Gaziantep’te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı. Tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.
İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı.