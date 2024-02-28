9 kişinin öldüğü arazi kavgası: Babamla gel, mevzi almaya gittik

"JASAT tarafından yapılan araştırma tutanağında, olay gününden önce de Serkan Arslan isimli kişinin cep telefonundan Serhat Taş ile yapmış olduğu mesajlaşmalarda Taş ailesi tarafından olayın birkaç gün önce planlanarak hazırlık yapıldığı, hatta silahlı gelinmesi konusunda da bir fikir birliği yapıldığı yönünde en güçlü delil olduğu değerlendirilmektedir. Dosya kapsamında mağdur şüpheli Serkan Arslan’ın olay yerinde olduğu, olayda vefat eden arkadaşı Serhat Taş ile yakın arkadaş olduğu, Serçeler köyünde ikamet etmediği halde olaydan bir gün önce planlı bir şekilde Serçeler köyüne giderek arkadaşı Serhat Taş ve ailesi ile birlikte olayın planlamasına katıldığı, diğer aile fertleri ile irtibatlı olduğu, silahlı çatışmaya bizzat katıldığının sabit olduğu, asli maddi fail olduğu kanaatine varılmıştır” denildi." ifadeleri de dosyaya girdi.