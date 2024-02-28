9 kişinin öldüğü arazi kavgası: Babamla gel, mevzi almaya gittik
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın bir gün önceden planlandığı ortaya çıktı. Olayda yaşamını yitiren Serhat Taş’ın incelenen cep telefonunda ‘Brem’ olarak kayıtlı Serkan Aslan’a "Babamla gel gittik mevzi almaya" ve ‘Ozo’ diye kayıtlı bulunan Mehmet Faris Taş’a da "Abe yarın o tarlayı biçicez, haberin olsun" mesajları yazdığı belirlendi. İki kişinin de "Tamam" diye yazdıkları tespit edildi. JASAT’ın hazırladığı tutanaklar ve raporlar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede yer aldı. İddianamede "Olay gününden bir gün önce gerçekleşen mesajlaşmanın, silahlı saldırının planı olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.
Olay, 15 Haziran 2023 sabahı, Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi.
Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.