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9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular

Çatalca'da arsasını 9 milyon lira karşılığında satışa çıkaran kişi, 110 bin lira kapora aldıktan sonra satış işlemlerini gerçekleştirdi. 8 milyon 890 bin lirasını alamayan F.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. 3 şüpheliden 2'si asliyeye sevk edilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 1

F.Ç. isimli kadın Çatalca'daki arsasını satışa çıkardı. 

Çevresine arsasını satmak istediğini söyleyen F.Ç. ile arsayı almak isteyen H.Ö.T., M.A. ve C.B. isimli 3 kişi iletişime geçti. 

TÜRKİYE HABERLERİ

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 2

Taraflar satış için 9 milyon liraya anlaştı. F.Ç., 3 kişiden 110 bin lira kapora aldı.

Şüpheliler F.Ç.’ye kalan parayı satış gerçekleştikten sonra ödeyeceklerini söyledi. Sözkonusu kapora miktarı hesabına yatan F.Ç. ise H.Ö.T., M.A. ve C.B.’ye güvenerek şüphelenmedi.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 3

F.Ç. 16 Şubat’ta tapu dairesine giderek devir işlemlerini gerçekleştirdi. F.Ç., devir işlemleri sırasında kendisine "Paranızı aldınız mı?" diye soran görevli memura da "Evet aldım" yanıtını verdi.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 4

Satışın yapıldığı anlar ise, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde Tapu Müdürlüğü'nde şüphelilerin F.Ç. ile satışı gerçekleştirdiği anlar yer alıyor.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 5

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Satış işlemlerinin ardından tapuyu alan 3 şüpheli, F.Ç.’nin parasını ödemeden ortadan kayboldu.
Dolandırıldığını fark eden F.Ç. ise, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 6

Yapılan çalışmalarda tapu müdürlüğüyle iletişime geçen polis, şüphelilerin 110 bin liraya F.Ç.'den satın aldıkları arsayı satmak için randevu aldıklarını belirledi. Bunun üzerine Tapu Müdürlüğüyle koordineli çalışan polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak şüphelileri beklemeye başladı.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 7

3 şüpheli, arsanın satışı için Tapu Müdürlüğüne geldiği sırada suçüstü yakalandı.

9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular - 8

Zanlıların üzerinde 296 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. ve M.A. serbest bırakılırken H.Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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