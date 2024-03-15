9 milyon liralık arsa vurgunu: Kaporayu verip satış gerçekleştikten sonra toz oldular
Çatalca'da arsasını 9 milyon lira karşılığında satışa çıkaran kişi, 110 bin lira kapora aldıktan sonra satış işlemlerini gerçekleştirdi. 8 milyon 890 bin lirasını alamayan F.Ç., polise giderek şikayetçi oldu. 3 şüpheliden 2'si asliyeye sevk edilirken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
F.Ç. isimli kadın Çatalca'daki arsasını satışa çıkardı.
Çevresine arsasını satmak istediğini söyleyen F.Ç. ile arsayı almak isteyen H.Ö.T., M.A. ve C.B. isimli 3 kişi iletişime geçti.