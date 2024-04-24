9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
9. yargı paketinin ne zaman yasalaşacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 9. yargı paketindeki maddelerin yasalaşacağı dönemi bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son olarak 9. yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını belirtmişti. Peki, 9. yargı paketinde son durum ne? 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
Kamuoyunun gündeminde yer alan 9. yargı paketinin çıkacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. yargı paketinin hayata geçirilmesinin ardından tüm gözler 9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?