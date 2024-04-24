9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. yargı paketinin ne zaman yasalaşacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 9. yargı paketindeki maddelerin yasalaşacağı dönemi bekliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son olarak 9. yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş ve hazırlıkları tamamlamak üzere olduklarını belirtmişti. Peki, 9. yargı paketinde son durum ne? 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? - 1

Kamuoyunun gündeminde yer alan 9. yargı paketinin çıkacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. yargı paketinin hayata geçirilmesinin ardından tüm gözler 9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe çevrildi. Peki, 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?

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9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? - 2

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 9. yargı paketi maddeleri yapılacak hazırlık ve çalışmaların tamamlanmasının ardından yasalaşma sürecine girecek.

9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? - 3

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mart ayında 9. yargı paketi ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var. Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız."

Paketteki başlıca maddeler şu şekilde;

  1. Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  2. Soyadı düzenlemesi yapılacak.
  3. Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.
  4. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.
  5. Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
  6. Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.
  7. Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.
  8. Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.
  9. Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.
9. yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? - 4

9. YARGI PAKETİNDE SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 9. Yargı Paketi hakkında da bilgi verdi.

Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

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