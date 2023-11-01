9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı

TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPTI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşananların ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi.