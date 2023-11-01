9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı

Bursa’da sokakta arkadaşlarıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu’nda sporcu olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuk hakkında bordo-mavili ekip bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi.

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı - 1

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde arkadaşıyla birlikte sokakta outran 9 yaşındaki çocuk, biber gazlı saldırıya uğradı.

Olay ilçeye bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nde meydaan geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı - 2

Günvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, arkadaşıyla oturan Trabzonspor formalı 9 yaşındaki bir çocuk, sokak arasında bisikletiyle ilerleyen bir kişinin önce hakaretlerine ardından biber gazlı saldırısına uğradı.

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı - 3

Acı içinde kalan çocuk nefes almaya çalışırken, saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Çocuğun, Trabzonspor Futbol Okulu'nda sporcu olduğu öğrenildi.

9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı - 4

TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPTI: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Yaşananların ardından Trabzonspor Kulübü açıklama yaparak olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gereken cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi.

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