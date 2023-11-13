9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, vatandaşları sokağa döktü. Ellerinde sopalarla, gözaltına alınıp serbest bırakılan M.K.’nın evini basmak isteyen kalabalığı, jandarma engelledi.

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 1

Erzurum’da 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi sokağa döktü.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Altınbulak Mahallesi’nde 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.K. gözaltına alındı.

M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 2

Dün akşam mahalle meydanında toplanan kalabalık, M.K.’nin evini basmak istedi.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ekipleri sevk edildi.
9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 3

Ellerinde sopalarla, “Huzuru bozanları köyümüzde istemiyoruz.” diye bağıran mahalleliye jandarma ve köyün ileri gelenleri izin vermedi.

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 4

Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı, kalabalığı sakinleştirdi.

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 5

M.K. jandarma tarafından mahalleden çıkarılırken, bir süre sonra kalabalık dağıldı.

9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü - 6
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