9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleliyi sokağa döktü
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası, vatandaşları sokağa döktü. Ellerinde sopalarla, gözaltına alınıp serbest bırakılan M.K.’nın evini basmak isteyen kalabalığı, jandarma engelledi.
Erzurum’da 9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası, mahalleliyi sokağa döktü.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Altınbulak Mahallesi’nde 9 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen 7 çocuk babası M.K. gözaltına alındı.M.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece serbest bırakıldı.