Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - 2

Hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - 3

Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - 4

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - 5

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir. 

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