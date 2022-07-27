9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu?

Bursa'da çöp evde aylarca kilitli kalan 9 yaşındaki Cem'e neden ve nasıl sahip çıkılamadı? Pazar gününden bu yana bu sorunun yanıtı aranıyor. Teyze ve anne birbirini suçlamaya devam ederken, annenin 2 yıl önce verdiği kayıp ilanın ardından yeterli çabayı göstermediği belirtiliyor. Çocuğun 9 yaşında olmasına rağmen herhangi bir kaydının olmaması da tartışılan diğer bir konu.

Haberler - NTV Haber 27.07.2022 - 07:30

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 1

Nilüfer'de 2 yıldır kirası ödenmeyen evi tahliye etmek için binaya giden ekipler çöp yığınlarıyla karşılaştı. Evin kilitli bir odasında ise atıkların içinde yatan 9 yaşında bir çocuk baygın halde bulundu. hastaneye kaldırıldığında 17 kiloydu.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 2

Çöp evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem'in yaşadıkları ihmal iddialarını gündeme getirdi. Anne ve teyze ifadelerinde birbirini suçladı. Teyze son ifadesinde, "Beni annesi olarak biliyordu, gerçeği öğrenince hayata küstü. Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı." dedi.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 3

Teyze Kamuran Pınar A.'nın iddiasına göre Cem odada 4 ay kilitli kaldı. Ancak 19 aylıkken anneannesine verilen çocuğun kaç yıldır çöp evde tutulduğu tam olarak bilinmiyor.

Uzmanlar çocuğun gelişimindeki geriliğe bakıldığında 4 ayda bu hale gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 4

Anne Yasemin A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi göern Cem'i ziyaret etti. 10 dakika süren ziyarette oğlunu iyi gördüğünü, sarılıp öptüğünü anlattı. Anne oğlunu kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl önce kardeşinden şikayetçi olmuştu ama bu süreçte çocuğunu aramak için Bursa'ya gitmediği anlaşıldı.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 5

Yasemin A., "Elimde hiçbir bilgi yoktu" diyerek kendini savundu. Yasemin A., "Kendi eşinden çocuğunu kaçırdığı için adres yok ben deli miyim niye gidip çocuğumu almıyım adres olsa. Kız kardeşim suçlu olduğu kadar bir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 6

İddiaya göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan teyze için 2 kez arama kararı çıktı. Teyze Kamuran Pınar A., eşinden şiddet gördüğü için ayrılmıştı.  Merkezi sicil kayıt sistemi üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu için teyzeye ulaşılamadı. Teyzenin gösterdiği başka bir ikamet adresinde de çocuğun izine rastlanmadı.

9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu? - 7

Dikkat çeken konulardan biri de 9 yaşındaki çocuğun eğitim hayatıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış olması. İlkokul çağına gelen çocukların kayıtları otomatik olarak oturduğu yere en yakın okula yapılıyor. iddiya göre, bu süreçte çocuğun okula gidip gitmediğinin takibi yapılmadı. Çocuk hakkında kayıp ilanı verildiği için bu sürecin aksadığı sanılıyor.

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