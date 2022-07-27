9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu?

Haberler - NTV Haber 27.07.2022 - 07:30
Çöp evde kilitli tutulan 9 yaşındaki Cem'in yaşadıkları ihmal iddialarını gündeme getirdi. Anne ve teyze ifadelerinde birbirini suçladı. Teyze son ifadesinde, "Beni annesi olarak biliyordu, gerçeği öğrenince hayata küstü. Yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı." dedi.
Teyze Kamuran Pınar A.'nın iddiasına göre Cem odada 4 ay kilitli kaldı. Ancak 19 aylıkken anneannesine verilen çocuğun kaç yıldır çöp evde tutulduğu tam olarak bilinmiyor.
Uzmanlar çocuğun gelişimindeki geriliğe bakıldığında 4 ayda bu hale gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.
Anne Yasemin A., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi göern Cem'i ziyaret etti. 10 dakika süren ziyarette oğlunu iyi gördüğünü, sarılıp öptüğünü anlattı. Anne oğlunu kaçırdığı gerekçesiyle 2 yıl önce kardeşinden şikayetçi olmuştu ama bu süreçte çocuğunu aramak için Bursa'ya gitmediği anlaşıldı.
Yasemin A., "Elimde hiçbir bilgi yoktu" diyerek kendini savundu. Yasemin A., "Kendi eşinden çocuğunu kaçırdığı için adres yok ben deli miyim niye gidip çocuğumu almıyım adres olsa. Kız kardeşim suçlu olduğu kadar bir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.
İddiaya göre, hakkında suç duyurusunda bulunulan teyze için 2 kez arama kararı çıktı. Teyze Kamuran Pınar A., eşinden şiddet gördüğü için ayrılmıştı. Merkezi sicil kayıt sistemi üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu için teyzeye ulaşılamadı. Teyzenin gösterdiği başka bir ikamet adresinde de çocuğun izine rastlanmadı.
Dikkat çeken konulardan biri de 9 yaşındaki çocuğun eğitim hayatıyla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış olması. İlkokul çağına gelen çocukların kayıtları otomatik olarak oturduğu yere en yakın okula yapılıyor. iddiya göre, bu süreçte çocuğun okula gidip gitmediğinin takibi yapılmadı. Çocuk hakkında kayıp ilanı verildiği için bu sürecin aksadığı sanılıyor.