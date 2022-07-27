9 yaşındaki çocuk çöp evde yıllarca nasıl unutuldu?

Yasemin A., "Elimde hiçbir bilgi yoktu" diyerek kendini savundu. Yasemin A., "Kendi eşinden çocuğunu kaçırdığı için adres yok ben deli miyim niye gidip çocuğumu almıyım adres olsa. Kız kardeşim suçlu olduğu kadar bir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.