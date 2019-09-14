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ABD askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Anadolu Ajansı

ABD Donanmasına ait bir gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

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    ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
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    Ege Denizi yönünden boğaza giren ABD Deniz Kuvvetlerine ait 103 metre uzunluğundaki transfer gemisi "USNS Yuma", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı. 

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    Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik ekiplerinin botla eşlik ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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