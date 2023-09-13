ABD'li dağcı 9 gün sonra kurtarıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama

"Literatürde de bu mağaranın bundan sonra da muhtemelen bir yeri olacaktır. Biz ilgili kurullarımızın da zaten bu konuda çalışma yapmasını öngördük. Bu konuda biz biliyorsunuz Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarımız var ve Doğa Koruma Milli Parklar Kurumumuz var. Onlar da bu ve benzeri mağara yapılarına, tabiat varlıklarına ilgi gösteriyorlar ve bununla ilgili de zaman zaman vatandaşlarımıza yönelik uyarılar yapıyorlar. Burası bu manada kayıt altında değil. Zaten bu keşifler o kayıtlara bir altlık oluşturuyor. Kayıt altına alındığında da tedbir ve oraya gidiş gelişlerin kontrollü hale gelmesi konusunda da daha sistematik bir yapı oluşturulacaktır."