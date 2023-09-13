ABD'li dağcı 9 gün sonra kurtarıldı: Sağlık durumu hakkında açıklama
Rahatsızlandığı mağaradan tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi sürüyor Mersin'in Anamur ilçesinde, 3 Eylül'de indiği mağarada rahatsızlanan ve ilaç tedavisi uygulandıktan sonra başlatılan çalışmalarla 12 Eylül'de tahliye edilen ABD'li dağcının tedavisi devam ediyor.
Keşif çalışması için 3 Eylül'de Morca Mağarası'na inen ve yaklaşık 1276 metre derinlikte mide kanaması geçirdikten sonra yapılan tedaviyle doktorların kararı üzerine 9 Eylül'de başlatılan çalışmaların ardından dün günün ilk saatlerinde tahliye edilen Mark Dickey'in tedavisi, helikopterlerle getirildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.