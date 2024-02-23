Abdülhamid'in torunlarından düğün açıklaması: Atatürk ve Cumhuriyete karşı açıklamaları onaylamıyoruz
2. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Sultan Osmanoğlu'nun tartışma yaratan nikahına, Osmanlı Ailesi'nden de tepki geldi. Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları açıklama yaptılar ve düğündeki Atatürk ve Cumhuriyet karşı açıklamaları onaylamadıklarını belirttiler. Ailenin açıklamasında, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlıyız" denildi. Çiftin şahitliği, tarihçi, yazar ve araştırmacı Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın yaptığı düğünde, damat Osmanlı zabitini çağrıştırır kıyafet giymişti. Nikahta konuşan, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri tepki çekmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi'ndeki törende, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid Han’ın 25 yaşındaki 5. kuşak torunu Berna Sultan Osmanoğlu, Yiğit Onur Özcan ile dünya evine girdi.