Abdülhamid'in torunlarından düğün açıklaması: Atatürk ve Cumhuriyete karşı açıklamaları onaylamıyoruz

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan ve torunları, 17 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen düğün töreniyle ilgili olarak kamuoyunda tartışmalara neden olan görüntü ve konuşmalarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada şöyle denildi: