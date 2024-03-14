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ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi

İstanbul Eyüpsultan'da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.’nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Anne ve oğlunun New York sokaklarında fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 1

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 2

FİRARİ ANNE-OĞUL ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Kazada Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olurken 4 kişiyi de yaralayan T.C.'nin (17), annesiyle birlikte New York'ta taksiye binerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor. Fotoğrafı gazeteci yazar Razi Canikligil sosyal medya hesabından paylaştı. 

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 3

''TAZİYEYE GELMEK İSTEDİLER''

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, T.C.’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek ''10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 4

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G., T.A., S.K. ve H.T.'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gitmişlerdi.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 5

İADELERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 6

Kazada hayatını kaybeden 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci ve ailesi

ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi - 7
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