ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi
İstanbul Eyüpsultan'da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.’nin neden olduğu ölümlü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Anne ve oğlunun New York sokaklarında fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerde Eylem Tok ve oğlunun rahat tavırları dikkat çekiyor. 17 yaşındaki T.C. gülümseyerek bir taksiye biniyor.
İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.