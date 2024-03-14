ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi

''TAZİYEYE GELMEK İSTEDİLER''

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, T.C.’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek ''10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullanmıştı.