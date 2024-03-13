imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler”

İstanbul Eyüpsultan’da annesi yazar Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C.’nin neden olduğu kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün, kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, savcıyla görüştü. Baba Özer Aci, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, T.C.’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi. Baba Aci, “10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 1

İstanbul Eyüpsultan’daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan kaza ve sonrasında ehliyetsiz sürücü T.C.’nin annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılması Türkiye’nin gündemindeki yerini koruyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 2

Soruşturma kapsamında bugün kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, savcıyla görüştü.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 3

Baba Aci, İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Özer Aci, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, yeni bir gelişme olmadığını söyledi.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 4

“KARŞI TARAF BENİMLE DOLAYLI YOLDAN İLETİŞİME GEÇTİ”

Aci, karşı tarafın kendileriyle dolaylı iletişime geçtiklerini belirterek, “Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik. Fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye…” diye konuştu.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 5

“BABA VE ANNENİN TALİMATLARI OLDUĞU BİR GERÇEK”

Ailenin avukatı Hacı Orhan ise yargılama olmadan taziyeye gelinmesinin doğru olmayacağını söyledi. Orhan, “Burada çok açık şekilde söylüyoruz ki bu olay ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermektir.” dedi.

ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler” - 6

“BABANIN BİR AN ÖNCE İFADESİNİN ALINMASI LAZIM”

Tutuklanan çalışan ile ilgili sorular üzerine Avukat Orhan, “Çalışan asli bir fail olsa da sonuçta azmettirici olarak babanın ve annenin talimatları olduğu bir gerçektir. Bir çalışanın kendi başına böyle bir eyleme girişmesi mümkün değildir. Zaten o anda da Eylem Hanım ve Bülent Beyle görüştüğünü söylüyor.” dedi.

Çalışanın havaalanına gittiğini bilmediğini söylediği yönündeki soruya ise Orhan, “‘Havaalanına gittiğini bilmiyorum’ şeklindeki ifade doğru değil. Çünkü valizle gidiyorlar, ifadede Eylem Hanım Mısır meselesini konuşuyor, biletlerini ayarlamaya çalışıyor. Çalışan da bunun farkında.” diye cevap verdi.

Avukat Orhan’a T.C.’nin babasının nerede olduğu da soruldu.

Avukat Orhan şu yanıtı verdi:

“Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa'da çalışmaları var. İstanbul veya Bursa'dadır diye tahmin ediyorum. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir. Kayırma noktasında anne ve babanın cezasızlık hali var ancak biz burada ihmal sonucu adam öldürmeye giden bir süreçten bahsediyoruz.”
DAHA FAZLA GÖSTER