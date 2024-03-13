ABD’ye kaçırılan T.C.’nin ailesi Oğuz Murat Aci’nin babasıyla iletişime geçti: “Taziyeye gelmek istediler”

“BABANIN BİR AN ÖNCE İFADESİNİN ALINMASI LAZIM”

Tutuklanan çalışan ile ilgili sorular üzerine Avukat Orhan, “Çalışan asli bir fail olsa da sonuçta azmettirici olarak babanın ve annenin talimatları olduğu bir gerçektir. Bir çalışanın kendi başına böyle bir eyleme girişmesi mümkün değildir. Zaten o anda da Eylem Hanım ve Bülent Beyle görüştüğünü söylüyor.” dedi.

Çalışanın havaalanına gittiğini bilmediğini söylediği yönündeki soruya ise Orhan, “‘Havaalanına gittiğini bilmiyorum’ şeklindeki ifade doğru değil. Çünkü valizle gidiyorlar, ifadede Eylem Hanım Mısır meselesini konuşuyor, biletlerini ayarlamaya çalışıyor. Çalışan da bunun farkında.” diye cevap verdi.

Avukat Orhan’a T.C.’nin babasının nerede olduğu da soruldu.

Avukat Orhan şu yanıtı verdi:

“Babanın şu an yurt dışına çıkış yasağı var, nerede olduğunu bilmiyoruz ama İstanbul veya Bursa'da çalışmaları var. İstanbul veya Bursa'dadır diye tahmin ediyorum. Daha babanın ifadesi alınmadı, bir an önce ifadesinin alınması lazım. Eğer bir dahli varsa aynı şekilde bir tedbir kararının uygulanması gerekir. Kayırma noktasında anne ve babanın cezasızlık hali var ancak biz burada ihmal sonucu adam öldürmeye giden bir süreçten bahsediyoruz.”