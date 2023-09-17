Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı

Diyarbakır’da adliye çevresinde önlem alan polislerin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden 1 tabanca ile 3 dolu şarjör çıktı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, eşi tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın kardeşi H.G. olduğu belirlendi. H.G.’nin ablasını ödüren Abdülkamit Altan’ı adliye çıkışında öldürmek için beklediği öğrenildi.

Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı - 1

Diyarbakır’da ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda bekleyen H.G. adliye önündeki polisler tarafından yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan’ın Mardin’e kaçtığını belirledi.

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Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı - 2

Polisin, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, olayda kullanılan silahla yakaladığı şüpheli gözaltına alındı.

Çiftin 4 çocuğu ise yakınlarına teslim edildi.

Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı - 3

Ayşe Altan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı - 4

PUSUDA BEKLERKEN YAKALANDI

Diyarbakır Adliyesi çevresinde görevli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli yunus timleri dün hareketlerinden şüphelendikleri 1 kişinin üzerinde arama yaptı.

Aramada 1 tabanca ve 3 dolu şarjör ele geçirildi.

Şüpheli H.G.’nin, eşi Abdülhamit Altan tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın kardeşi olduğu ortaya çıktı.

Şüphelinin ablasını öldüren eniştesini vurmak için beklediği öğrenildi.

H.G. emniyete götürülürken, Abdülhamit Altan’ın işlemleri devam ediyor.

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