Ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda beklerken yakalandı
Diyarbakır’da adliye çevresinde önlem alan polislerin şüphe üzerine durdurduğu kişinin üzerinden 1 tabanca ile 3 dolu şarjör çıktı. Şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, eşi tarafından öldürülen Ayşe Altan’ın kardeşi H.G. olduğu belirlendi. H.G.’nin ablasını ödüren Abdülkamit Altan’ı adliye çıkışında öldürmek için beklediği öğrenildi.
Diyarbakır’da ablasını öldüren eniştesini vurmak için pusuda bekleyen H.G. adliye önündeki polisler tarafından yakalandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Ayşe Altan, eşi Abdülhamit Altan tarafından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdülhamit Altan’ın Mardin’e kaçtığını belirledi.