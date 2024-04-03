Aç bırakılıp eziyet edilen Elif Nur’un ölümünde babaanne ve halaya iyi hal indirimi

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cihangül Kurumlu, Deniz Tiftik ve Sezer Tiftik yer aldı. Sezer Tiftik, suçsuz olduğunu belirterek, “Bu olayla uzaktan yakından alakam yok. Beraatimi talep ediyorum, ben suçsuzum. Bana iftira atıyorlar” dedi.

Cihangül Kurumlu da suçlamayı kabul etmeyerek, “Çocukların kaldığı evde ben kalmıyordum. Bana iftira atıyorlar, çünkü ben bakmadım. Olayla bir alakam yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.

Deniz Tiftik de çocuklara eziyet iddiasını kabul etmeyip, “Ben bu suçlamaları hak etmedim. Çocuklara çok iyi baktım. Suçlamayı kabul etmiyorum, hakkındaki suçlamalar yalandır. Beraatimi istiyorum” diye konuştu.