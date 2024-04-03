Aç bırakılıp eziyet edilen Elif Nur’un ölümünde babaanne ve halaya iyi hal indirimi
Eskişehir'de Elif Nur Tiftik'in (6) aç bırakılarak ve eziyet edilerek öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan babaannesi Cihangül Kurumlu (51) iyi hal indirimi ile 29 yıl 2 ay, halası Deniz Tiftik de iyi hal indirimi ile 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, amca Sezer Tiftik’e tehdit suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Elif Nur’un ölümüne ilişkin suçlamadan beraatına karar verdi. Babaanne ve halaya verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl çeşitli suçlardan tutuklandı.
O dönemde çocukları Elif Nur ile Y.T. (10) ve M.T. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ve babaannesi Cihangül Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı. Elif Nur, 14 Aralık 2022'de evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, kurtarılamadı.