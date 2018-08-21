NTV

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Anadolu Ajansı

Bayram namazının ardından kurban kesmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, her bayram yaşanan 'acemi kasap' vakalarına yenilerini ekledi.

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    Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
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    Yurdun dört bir yanında yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.
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    Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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