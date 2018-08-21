Acemi kasaplar hastanelik oldu
Anadolu Ajansı
Bayram namazının ardından kurban kesmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, her bayram yaşanan 'acemi kasap' vakalarına yenilerini ekledi.
-
1Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
-
2Yurdun dört bir yanında yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.
-
3Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30