Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik ve açık cezaevi izinlerine yönelik açıklama

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik ve açık cezaevi izinlerine yönelik açıklama - 1

Son dönemde sosyal medyada ortaya atılan genel af iddialarının gerçekliği merak konusu olmuştu. Mahkum ve mahkum yakınları yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı?

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik ve açık cezaevi izinlerine yönelik açıklama - 2

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, denetimli serbestlik, açık cezaevi izinleri konusuna sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara açıklık getirdi.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik ve açık cezaevi izinlerine yönelik açıklama - 3

Tunç Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "TBMM Genel Kurulu’nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir “af” düzenlemesi olmayıp, Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir.



Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, genel af mı çıktı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan denetimli serbestlik ve açık cezaevi izinlerine yönelik açıklama - 4

Kabul edilen teklife göre;

•31/7/2023 tarihi itibarıyla #Covid19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

•31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.

•Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir.

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak.

Covid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek.

Bu düzenleme, bir “af” düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Covid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir." ifadelerini kullandı.

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