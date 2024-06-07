Acılı anneyi gözyaşlarına boğan karar: 180 gün sonra tahliye edildi

ACILI ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Tevfik Arayıcı’nın annesi Bahar Arayıcı, oğlunun ölümüne neden olan sürücünün tahliye kararının ardından gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun mezuniyetine gidecekken cenazesine katıldığını söyleyen Arayıcı, “Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkayarak Karabük Üniversitesi’ne göndermiştim. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamak için çalışıyordu. Alkollü bir sürücü tarafından benim oğlum öldürüldü. Adli Tıp Kurumu ve trafik raporlarına göre benim oğlum haklıyken, oğluma vuran alkollü sürücüyü serbest bıraktılar. Oğlum için adalet istiyorum. Bu adalet değil.” dedi.