Acılı anneyi gözyaşlarına boğan karar: 180 gün sonra tahliye edildi
Karabük’te aracıyla çarptığı üniversite öğrencisi kurye Tevkif Arayıcı’nın ölümüne neden olan alkollü sürücü Serkan Furkan Yılmaz, karar duruşması sonrası serbest bırakıldı. Arayıcı’nın ailesi karara tepki gösterdi. Anne Bahar Arayıcı, “Oğlumu okutmak için apartmanlarda merdiven yıkadım. Harçlığı yetersiz geldiği için kurye olarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Alkollü sürücü tarafından oğlum öldürüldü. Oğlum için adalet istiyorum.” dedi.
Karabük’te üniversite öğrencisi kurye Tevfik Arayıcı’nın ölümüne neden olan alkollü sürücü Serkan Furkan Yılmaz, serbest bırakıldı.